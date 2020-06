Joyeux anniversaire, North West ! Retour sur les photos les plus adorables de la fillette de 7 ans

Sur le même sujet : L'anniversaire de North West et Penelope Disick sur le thème de Candy Land

Joyeux 7e anniversaire, North West !

On a du mal à croire que l'aînée de Kim Kardashian et Kanye West a déjà sept ans, surtout que L'incroyable famille Kardashian et les réseaux sociaux nous ont permis de voir North non seulement grandir, mais aussi devenir la grande sœur de Saint, 4 ans, Chicago, 2 ans, et Psalm, 13 mois.

On peut aussi dire qu'elle a beaucoup accompli au fil des ans ! North a décroché sa première couverture de magazine en solo à tout juste cinq ans et, l'an dernier, elle a réalisé un de ses plus grands rêves en rencontrant JoJo Siwa et en tournant une vidéo YouTube avec elle.

Il y a tout juste quelques mois, North a mis à profit son talent pour la musique, d'abord dévoilé lorsqu'elle a rejoint le chœur gospel des messes du dimanche de Kanye, et a volé la vedette à son père lors de son défilé de la Fashion Week en se lançant dans un rap improvisé.

D'après Kim, la plus récente entreprise de North consiste à diriger le foyer des West !