Jamie Foxx, Porsha Williams et d'autres stars manifestent en réponse à la mort de George Floyd

Ariana Grande était accompagnée de son compagnon, Dalton Gomez, et d'un ami, Doug Middlebrook.

Paris Jackson a été également vue en train de manifester. Elle a écrit ceci sur Instagram : "Aujourd'hui avait commencé de façon si belle, les gens étaient venus le cœur plein de paix et d'harmonie. Ça me brise le cœur que tout ça soit parti en fumée. La violence n'est pas la réponse. Comment faire de ce monde un monde plus heureux et meilleur si on s'abaisse au niveau de ceux qui ont commis les crimes contre lesquels on manifeste ? Que des manifestations pacifiques !!"

Matt McGorry, d'Orange Is the New Black, a posté des scènes des manifs à Los Angeles sur Instagram avec le message suivant : "Les Blancs. Il est temps de se montrer, d'être mal à l'aise, de mettre nos corps et nos ressources en danger."

Parmi les autres célébrités à défiler, on a pu voir Michael B. Jordan, J Cole, Halsey, Yungblud ou encore Rachel Lindsay, de The Bachelorette.