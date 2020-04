Leonardo DiCaprio offre un rôle dans son nouveau film contre un don pour aider les victimes du COVID-19

Leonardo DiCaprio offre la chance à un heureux élu de figurer dans son prochain film.

Pour mieux faire connaître son initiative pour America's Food Fund, qui s'assure que les Américains les plus défavorisés aient accès à de la nourriture pendant la pandémie de coronavirus, le grand acteur s'est associé au All In Challenge pour donner à un heureux fan la possibilité de faire une apparition dans son prochain film, intitulé Killers of the Flower Moon et dirigé par Martin Scorsese, avec une autre star, un certain Robert De Niro.

"On a lancé récemment #AmericasFoodFund pour s'assurer que toutes les familles dans le besoin aient accès à de la nourriture pendant cette période critique", a posté Leonardo sur Instagram, pour accompagner une vidéo de la star de The Irishman et lui détaillant ensemble comment le tirage au sort à but caritatif aura lieu. "Nos communautés les plus vulnérables ont besoin plus que jamais de notre soutien. C'est pourquoi on vous demande de nous aider avec le #AllinChallenge. Si vous vous êtes déjà demandé ce que ça fait de pouvoir travailler avec le grand @martinscorsese_, Robert De Niro et moi-même, c'est votre chance."