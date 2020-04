La fille de Mark Wahlberg le maquille et lui fait les ongles dans d’hilarantes vidéos

Sacré look, Mark Wahlberg !

Lundi, la benjamine de l'acteur, Grace, a offert à son père une journée digne d'un institut de beauté, incluant manucure tendance et des tonnes de maquillage. Le père de quatre enfants a documenté l'hilarant relooking sur Instagram, montrant que leur seconde semaine de distanciation sociale commençait à laisser des séquelles.

"Tu me vernis les ongles", s'est exclamé le héros de Spenser Confidential avant d'entamer son message. "OK, 15 jours de quarantaine. On me fait des pédicures et des manucures, et apparemment, un maquillage complet. Elle a tout son matériel avec elle. Euh, ouais, voilà où on en est, maintenant…"

Pour rester dans la tendance, Grace a décidé de vernir les ongles de Mark de deux couleurs différentes, optant pour de l'orange fluo sur la main droite et du violet sur la gauche. Dans ses stories, l'acteur de Boogie Nights a montré son travail de plus près à ses fans et s'est permis de lui dire en riant que ses talents de manucure n'étaient pas encore très au point.