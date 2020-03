Kate Beckinsale raconte la rage d’Harvey Weinstein après l’avant-première d' Un amour à New York

"Il a ouvert la porte en peignoir. J'étais incroyablement naïve et jeune et il ne m'est pas venu à l'idée que cet homme plus âgé et peu séduisant s'attendait à ce que j'éprouve de l'attirance sexuelle pour lui. Après avoir refusé l'alcool et annoncé que j'avais école le lendemain matin, je suis partie, mal à l'aise mais saine et sauve. Quelques années plus tard, il m'a demandé s'il avait tenté quoi que ce soit avec moi lors de cette première rencontre. Je me suis rendu compte que j'étais incapable de me souvenir s'il m'avait agressée ou pas", avait-elle écrit en ligne à l'époque.

"Je pensais avoir posé des limites, je lui ai dit non dans le cadre professionnel bien des fois au fil des ans, ce qui l'a parfois amené à me hurler dessus en me traitant de c***asse et à me menacer, ce qu'il racontait parfois aux gens en riant : « Oh, Kate adore me dit non. » Ça en dit long sur le status quo qui règne dans ce métier, j'étais consciente qu'en m'affirmant et en disant non, même si je me sentais en accord avec moi-même, je faisais du mal à ma carrière, et c'est une chose pour laquelle je ne me suis jamais sentie soutenue, hormis par ma famille."