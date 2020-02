Voici ce qui attend le prince Harry et Meghan Markle quand ils auront quitté la monarchie

Une porte-parole d'Harry et Meghan a confirmé que ces changements commenceraient officiellement le 31 mars et que le couple donnerait des détails sur son organisation à but non lucratif un peu plus tard dans l'année. Harry devrait également conserver son grade de capitaine, de commandant honoraire et de chef d'escadron.

Harry et Meghan continueront d'être le duc et la duchesse de Sussex, ou encore le comte et la comtesse de Dumbarton et le baron et la baronne Kilkeel.

Harry restera sixième dans l'ordre de succession au trône et son statut de Sussex dans l'ordre de préséance demeure inchangé. L'utilisation du terme "royal" dans leur marque "Sussex Royal" est actuellement à l'étude.