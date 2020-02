Dans les coulisses des afters des Oscars 2020 avec Brad Pitt, Kim Kardashian et les autres

Et voilà, la saison des récompenses est terminée. Place à la plus grosse teuf de l'année à Hollywood.

Après tout, les Oscars 2020 ont offert plein de moments à célébrer. Brad Pitt a de nouveau impressionné tout le monde avec un superbe discours, en rendant notamment hommage à ses enfants, Elton John a remporté son premier trophée en 25 ans, Eminem a interprété "Lose Yourself" à la surprise générale, et Timothée Chalamet nous a gratifiés de sa présence, un objet de célébration en soi.

Après que Parasite est entré dans l'histoire en remportant l'Oscar du Meilleur film, tous les vainqueurs ont pris leurs statuettes dorées avant de se rendre au Governors Ball, pour y faire graver leur nom. Arrivé par une porte dérobée, Brad Pitt, très entouré, a pris quelques photos avant d'aller dîner. Julia Butters, sa jeune partenaire dans Once Upon a Time... in Hollywood, était assise à ses côtés et n'a pas pu s'empêcher d'admirer son Oscar. (Un peu plus tôt, Quentin Tarantino lui avait servi une jolie assiette pleine de poulet frit et de gaufres.) À un moment, il "a brièvement dansé sur sa chaise", nous a indiqué une source présente sur place. "Il était de très bonne humeur, et même s'il y avait beaucoup d'effervescence, il avait l'air détendu."

Pendant ce temps, Joaquin Phoenix, avec son Oscar en main, a présenté sa compagne, l'actrice Rooney Mara, à un ami, avant de prendre le réalisateur Todd Phillips dans ses bras. Après que sa statuette a été gravée à son nom, Renée Zellweger, plus radieuse que jamais, a posé avec des fans, tandis que Bong Joon-ho et ses acteurs dînaient tranquillement à une table voisine. Parmi les autres convives, on retrouvait Chrissy Metz, Beanie Feldstein, Mahershala Ali, Maya Rudolph, Florence Pugh ou encore Taika Waititi.