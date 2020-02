Toutes les retrouvailles que vous avez peut-être ratées aux Oscars 2020

La meilleure partie des cérémonies de récompenses ? Ce ne sont pas les récompenses mais les retrouvailles entre stars !

Rassemblez tous les plus grands noms d'Hollywood dans une même salle et préparez-vous pour des retrouvailles incroyables, que ce soit entre des ex célèbres ou des partenaires à l'écran. Et lors des Oscars 2020, on a eu droit à un assortiment de tout ça, et, heureusement pour nous, les objectifs étaient là pour ne pas qu'on en rate une miette.

Vous vous souvenez quand Renée Zellweger et Bradley Cooper étaient ensemble ? On avait un peu oublié, jusqu'à ce qu'on revoie le duo en train de discuter pendant une coupure pub. Et que penser de Nancy Meyers qui s'est peut-être trompée sur la fin d'une de ses comédies romantiques quand deux de ses acteurs sont montés ensemble sur scène ?

De plus, un ancien couple hollywoodien nous a rappelé des souvenirs en assistant à la cérémonie. Quand est-ce que ces deux-là vont voir la réalité en face ?!