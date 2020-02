Cynthia Erivo reçoit une standing ovation pour son interprétation poignante de "Stand Up" aux Oscars 2020

"Stand Up" est nominée comme Meilleure chanson face à "I Can't Let You Throw Yourself Away" de Toy Story 4, "I'm Gonna Love Me Again" de Rocketman, "I'm Standing With You" de Breakthrough et "Into the Unknown" de La Reine des neiges 2.

Erivo est aussi nominée comme Meilleure actrice pour sa prestation époustouflante dans Harriet.

En parlant d'écrire cette chanson, Erivo a déclaré à Ryan Seacrest de E! le mois dernier, aux Golden Globes 2020 : "On a vraiment essayé de trouver quel son lui ressemble, un son assez éloigné de moi, qui ressemble plus à elle qu'à moi. Je voulais qu'il soit terre-à-terre. Je voulais qu'il paraisse très terre-à-terre et naturel. Alors moi-même et Kasi [Lemmons], ma réalisatrice, nous avons travaillé ensemble pour savoir où je devais placer ma voix pour la trouver. On a fait pareil avec la chanson, parce qu'elle s'est servie de sa voix pour communiquer. Et j'espère qu'on l'a trouvée."