Brie et Nikki Bella annoncent qu'elles sont toutes les deux enceintes

Quant à Brie, 36 ans, et Bryan, 38 ans, ils fêteront leurs six ans de mariage cette année. Le couple star s'est marié en avril 2014 entouré d'amis et de proches. Fin 2019, Brie a parlé de ses problèmes à concevoir dans les pages du magazine Health.

"On a essayé pendant huit mois, et je n'arrivais pas à tomber enceinte. Cela me stressait et rien ne se passait", a-t-elle expliqué. "Une ou deux fois, j'ai eu tellement de retard que j'étais sûre d'être enceinte. Mais ensuite, mes règles arrivaient et je saignais énormément. Je pense que l'univers essayait de me dire quelque chose, que ce n'était pas le moment idéal pour avoir un autre enfant."

"Franchement, j'avais des sueurs froides, parfois, en m'imaginant voyager avec deux enfants. Il paraît que passer d'un enfant à deux, ça change tout. Bryan voyage sans arrêt", a expliqué Brie. "On en parlait, et on s'est dit que ce serait bien de donner une grande sœur à Birdie. Je dois aussi penser à ma carrière : est-ce que c'est le bon moment de le faire ou devrais-je attendre que mon mari reste plus à la maison ?"