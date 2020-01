Irina Shayk fait un rare commentaire sur sa relation avec Bradley Cooper, sept mois après leur séparation

Parlant plus généralement de sa vie, indépendamment de sa relation avec l'acteur de la saga Very Brad Trip, Irina a reconnu auprès de Vogue qu'elle était directe en matière de sentiments et parfois dans ses actions, si nécessaire.

"J'ai une forte personnalité, je sais vraiment ce que je veux, et je pense que ça fait peur à certains hommes", a-t-elle partagé. "Si quelqu'un n'est plus dans ma vie, il ne l'est plus, et je coupe tous les ponts, vous comprenez ? Certaines personnes ont peur de cette froideur. Peu de gens savent que derrière tout ça, il y a une personne gentille et douce qui pleure pendant les interviews."

Quand Irina et Bradley ont rompu en juin dernier, une source avait précisé à E! News que les deux stars étaient restées amies et cherchaient un terrain d'entente concernant la garde de leur fille.

"Ils veulent perturber le moins possible leur bébé [et] souhaiteraient que les choses changent le moins possible pour elle", avait indiqué notre source.

La première interview d'Irina suite à sa rupture était sortie quelques semaines plus tard en juillet, lors de sa couverture pour Harper's Bazaar. Dans l'interview, elle avait révélé qu'en dépit de son chagrin d'amour, elle n'avait rien contre l'idée d'un mariage dans le futur.

"Est-ce que je crois au mariage ? Oui, bien sûr. Je ne fais pas partie des gens qui sont contre", avait-elle reconnu.