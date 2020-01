La liste complète des nominations aux Oscars 2020

Meilleur acteur

Antonio Banderas, Douleur et gloire

Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time… in Hollywood

Adam Driver, Marriage Story

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, Les deux papes

Meilleure actrice

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Marriage Story

Saoirse Ronan, Les filles du docteur March

Charlize Theron, Scandale

Renée Zellweger, Judy

Meilleur film d'animation

Dragons 3 : le monde caché

J'ai perdu mon corps

Klaus

Monsieur Link

Toy Story 4

Meilleur documentaire

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Meilleur court métrage documentaire

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Rum Cha-Cha

Meilleur film international

La communion

Honeyland

Les misérables

Douleur et gloire

Parasite

Meilleure chanson

"I Can't Let You Throw Yourself Away" Toy Story 4

"I'm Gonna Love Me Again" Rocketman

"I'm Standing With You" Breakthrough

"Into the Unknown" La reine des neiges 2

"Stand Up" Harriet

Meilleur film

Le Mans 66

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Les filles du docteur March

Marriage Story

1917

Once Upon a Time... in Hollywood

Parasite

Meilleurs maquillages et coiffures

Scandale

Joker

Judy

Maléfique : le pouvoir du mal

1917

Meilleurs effets visuels

Avengers: Endgame

The Irishman

Le roi lion

1917

Star Wars : l'ascension de Skywalker

Meilleurs décors

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Once Upon a Time... in Hollywood

Parasite

Meilleur scénario adapté

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Les filles du docteur March

Les deux papes

Meilleur scénario original

À couteaux tirés

Marriage Story

1917

Once Upon a Time... in Hollywood

Parasite

Meilleure photographie

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

Once Upon a Time... in Hollywood

Meilleur réalisateur

The Irishman-Martin Scorsese

Joker-Todd Phillips

1917-Sam Mendes

Once Upon a Time... in Hollywood-Quentin Tarantino

Parasite-Bong Joon Ho

Meilleur montage

Le Mans 66

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite