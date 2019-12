Dans les coulisses du mariage intime d'Hilary Duff et Matthew Koma dans leur jardin

Toutes nos félicitations !

Hilary Duff et Matthew Koma se sont dit oui samedi, lors d'une "magnifique" et "intime" cérémonie aux chandelles dans le jardin de leur maison de Beverly Hills, juste avant le crépuscule, a appris E! News. Après la cérémonie, qui a duré environ 20 minutes, les invités ont applaudi les jeunes mariés. L'héroïne de 32 ans de Lizzie McGuire a remercié tout le monde de leurs vœux, tandis que son fils issu d'une première union, Luca, 7 ans, et Banks, 1 an, leur fille, se sont emparés du micro pour faire une annonce très particulière.

"Ils ont remercié les invités de leur présence avant de hurler : « Que la fête commence ! »", a expliqué un témoin à E! News. "Tout le monde a éclaté de rire et a adoré leur prestation."

"La musique a tout de suite retenti et le DJ a commencé à jouer des standards comme « Somewhere Beyond the Sea », « Only the Lonely » ou encore « Blue Velvet »", a ajouté notre source. "Hilary et Matthew ont fait des photos et les invités ont commencé à se mêler les uns aux autres."

Taylor Goldsmith, du groupe Dawes, a assisté au mariage avec sa femme, la chanteuse et actrice Mandy Moore, qui a publié des photos du couple sur sa story Instagram. Taylor, dont le groupe est l'un des préférés du marié, a interprété "A Little Bit of Everything" à la guitare, dixit notre témoin : "Ce fut un beau moment et tout le monde était sous le charme."