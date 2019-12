Des médecins détectent un polype précancéreux chez Will Smith suite à une coloscopie

"J'ai essayé les premières semaines", s'est souvenu Will. "Je me suis dit : « Non, mec, c'est ton job. Tu sautes depuis ce truc. Puis tu sautes et tu roules. C'est bon. » J'ai fait deux prises comme ça en me disant… J'ai essayé. Et au bout de quatre jours de tournage, je me suis dit : « OK, on va laisser le jeune faire ça. »"

De son côté, Martin a expliqué avec humour ne pas avoir tenté la moindre cascade : "Je laisse ça aux cascadeurs. Ils sont payés pour ça."

Regardez Will se remémorer sa terrifiante coloscopie et tenter de ne pas révéler de spoilers sur Bad Boys for Life avec Martin dans les vidéos ci-dessus !