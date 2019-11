Billie Eilish nommée Femme de l'année 2019 par Billboard

2019 est-elle l'année de Billie Eilish ?

Lundi, Billboard a annoncé que la "bad girl" préférée de toute l'Amérique sera nommée Femme de l'année 2019 lors de l'événement annuel Women in Music, récompensant les femmes les plus influentes dans le domaine musical.

La jeune femme de 17 ans, la plus jeune à recevoir ce prix, sera récompensée pour ses accomplissements dans la musique, comme le fait d'avoir le premier titre alternatif en tête du Hot 100 en six ans. L'artiste six fois nominée aux Grammys détient aussi un autre record : elle a eu 14 titres dans le classement Hot 100 et c'est actuellement l'artiste féminine qui passe le plus en streaming, avec plus de six milliards de titres demandés.

"Billie a perturbé le show-business avec sa musique et ses réseaux sociaux, laissant un impact indélébile sur la culture populaire mondiale", a déclaré Hannah Karp, directrice de la rédaction de Billboard, dans son communiqué de presse. "Son aptitude à communiquer avec la génération Z, à aider les adolescents et les jeunes adultes à se sentir acceptés dans la société d'aujourd'hui a vite permis à Billie à grimper au sommet des ventes, brisant le moule de cette génération avec ses cheveux aux couleurs électriques et sa personnalité tranchante."