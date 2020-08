Lady Gaga dit que sa crise psychotique a été une des "pires choses qui me soient jamais arrivées"

Sølve Sundsbø

La chanteuse a expliqué : "Je le dis avec beaucoup d'humilité et de force ; je suis très reconnaissante de ne plus le faire, et je ne veux pas rendre ça glamour. Une chose que je suggérerais aux gens qui ont un problème de réaction à un traumatisme ou des problèmes d'automutilation ou des idées de suicide, c'est la glace. Si vous mettez vos mains dans un bol d'eau glacée, ça cause un choc au système nerveux, et ça vous ramène à la réalité."

En plus de l'automutilation, Gaga s'est aussi souvenue avoir vécu une crise psychotique, qu'elle considère être l'une des "pires choses qui me soient jamais arrivées".

"Bien qu'il y ait différentes théories sur la fibromyalgie, pour moi, ma fibromyalgie et ma réaction au traumatisme vont de pair. La fibro pour moi est une douleur plus légère ; la réaction au traumatisme est plus lourde et me donne le même sentiment que quand j'ai été laissée à un coin de rue après avoir été violée régulièrement pendant des mois. C'est un sentiment récurrent. Donc j'ai fait une crise psychotique à un moment donné, et c'était une des pires choses qui me soient jamais arrivées. On m'a amenée aux urgences, et ils ont fait venir un psychiatre", a-t-elle dit à Winfrey dans l'interview pour Elle. "Alors j'ai crié et j'ai dit : « Qu'on fasse venir un vrai docteur ! » Et je ne comprenais pas ce qui se passait parce que je ne sentais plus mon corps. J'étais totalement dissociée. Je criais, puis il m'a calmée et m'a donné des médicaments pour ce genre de situation." Gaga a expliqué que le médecin et ses amis lui avaient sauvé la vie.

Heureusement, son traumatisme ne semble plus insurmontable aujourd'hui. "Avant, je croyais que je ne pourrais jamais me remettre de mon traumatisme. Je ressentais une douleur physique, mentale et émotionnelle", a dit Gaga à Winfrey. "Et la médecine fonctionne, mais il faut la médecine avec la thérapie pour que ça marche parce qu'il y a une partie qu'il faut faire soi-même."