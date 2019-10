Adele déclare avoir troqué ses larmes contre de la transpiration en dévoilant sa nouvelle silhouette

En juin, le journal britannique The Sun rapportait que la star pratiquait le Pilates Reformer avec Ayda Field, une amie actrice.

Concernant sa nouvelle vie depuis sa séparation, un proche de l'interprète de "Someone Like You" a précisé au quotidien : "Adele sort et s'amuse, et c'est une priorité pour le moment, tout comme son rôle de maman d'Angelo. Elle adore ses nouvelles habitudes sportives, et ça fonctionne très bien."

"C'est un plus d'avoir perdu du poids. Ses copines sont contentes qu'elle se lâche, et elle est entourée d'ondes positives", a également reconnu ce proche interrogé par The Sun. "Elle prend un nouveau départ."