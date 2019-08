L'affiche de la saison 4 de This Is Us semble indiquer de futurs rebondissements

Le lien des Big Three. La mort de Jack. Rebecca et Miguel. Nicky. Elle. Le futur. This Is Us a l'habitude de déstabiliser ses fans autour de la saga captivante de la famille Pearson, et la nouvelle saison semble prendre le même chemin.

Sur la nouvelle affiche de la saison 4 de This Is Us, obtenue en exclusivité par E! News, la série dramatique de NBC prévient les téléspectateurs : "Si vous pensez savoir ce qui va se passer… vous ne nous connaissez pas." On y voit également Jack (Milo Ventimiglia) et Rebecca (Mandy Moore) ensemble au lit, Kate (Chrissy Metz) et Toby (Chris Sullivan) en train d'entourer de leurs bras le petit Jack, Kevin (Justin Hartley) tout sourire et Randall (Sterling K. Brown) et Beth (Susan Kelechi Watson) ensemble.