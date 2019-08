Cameron Diaz parle de son mariage à Benji Madden dans une interview rare

Quant au fait de convoler en justes noces il y a cinq ans de cela : "Je ne sais pas si j'étais prête [quand je me suis mariée], mais je savais que Benji était spécial", s'est confiée l'actrice sans détour. "C'est un homme bien. Il est honnête. C'est vraiment rafraîchissant. Je suis reconnaissante de l'avoir."

La star est aussi reconnaissance de la vie qu'elle a vécue jusqu'ici et du succès qu'elle a connu. "Aujourd'hui, j'ai vécu tellement de choses, je me sens comblée, vu toutes les aventures que j'ai vécues dans ma vie. Je me sens bien, et le monde est tellement différent aujourd'hui. Le milieu des années 90 était une époque qui n'existera plus jamais. Je suis contente d'avoir pu la vivre et d'avoir pu y prendre part", a-t-elle expliqué. L'actrice a ensuite expliqué que la technologie avait changé la façon dont on vivait aujourd'hui, qui est très différente de l'époque de ses débuts à Hollywood.

"Oui, on peut mettre tout ce qu'on veut, quand on veut, sur Instagram, et on peut contrôler ce qu'on dit, et ça, c'est incroyable. Mais vous êtes marié à votre téléphone, vous en dépendez complètement", a-t-elle noté. "On a exporté toute notre capacité de réflexion dans ce petit objet qu'on amène partout avec nous et qui tient dans notre main. On a perdu tout lien avec notre humanité et notre civilité, et je pense qu'il est plus sain de ne pas raconter chaque instant de sa journée."