Meghan Markle, rédactrice en chef du Vogue UK de septembre : découvrez le numéro spécial !

Les rumeurs sont vraies : Meghan Markleest bien la rédactrice en chef invitée du Vogue britannique.

Dimanche, la famille royale britannique et le magazine ont confirmé que la duchesse de Sussex tiendrait ce rôle honorifique pour le numéro de septembre, considéré comme le plus important parce qu'il donne un aperçu de la mode de la saison automne/hiver. Meghan est la première à recevoir cet honneur et en a profité pour interviewer l'ancienne première dame des États-Unis Michelle Obama, tandis que le Prince Harrya interviewé le Dr Jane Goodall, l'ethnologue et primatologue de renom.

La duchesse n'apparaît pas en couverture du numéro intitulé "Les Forces du changement". On retrouve 15 "pionnières brillantes qui ont eu un impact très positif ces derniers temps et qui devraient refaçonner la société de manière radicale et positive dans le futur".

La liste est constituée d'actrices et de militantes comme Jane Fonda, Laverne Cox, d'Orange Is the New Black, Gemma Chan, Salma Hayek, Jameela Jamil et Yara Shahidi, ainsi que Christy Turlington, la mannequin et fondatrice d'Event Mother Counts.

On retrouve également Adwoa Aboah, la mannequin et ardente défenseuse de la santé mentale, la mannequin et ancienne réfugiée Adut Akech, la boxeuse Ramla Ali, la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, l'avocate de la diversité et conférencière Sinead Burke, la danseuse étoile du Royal Ballet Francesca Hayward, l'auteure Chimamanda Ngozi Adichie et la jeune lycéenne Greta Thunberg, qui lutte contre le changement climatique.