Taylor Swift va recevoir le premier Icon Award aux Teen Choice Awards 2019

Ne criez pas tout de suite, mais Taylor Swifta déjà une victoire aux Teen Choice Awards 2019 !

La chanteuse pop devrait recevoir un prix honorifique lors de la cérémonie de récompenses annuelle en août : le premier Icon Award.

"Une des artistes ayant vendu le plus de disques de tous les temps, avec plus de 50 millions d'albums, Taylor Swift est une icône de la pop culture dont les récompenses et les réussites vont au-delà de ses succès dans les charts et ses tournées dans les stades à guichets fermés à travers le monde", a déclaré la chaîne FOX, qui diffusera la cérémonie aux États-Unis, dans un communiqué. "Taylor Swift est aussi une des plus grandes influenceuses aujourd'hui, qui utilise sa voix et sa notoriété pour être une source d'inspiration et pour créer des changements positifs."

La pop star a commencé sa carrière musicale il y a plus de dix ans et doit sortir Lover, son septième album, le 23 août. Taylor a sorti trois nouveaux morceaux cette année, "The Archer", "Me!" et "You Need to Calm Down", les deux derniers étant nominés aux Teen Choice Awards 2019. En plus de son Icon Award, la chanteuse a reçu sept nominations pour la cérémonie de cette année, y compris Meilleure chanteuse et Choice Fandom, pour ses fans, les "Swifties".