Comment Disney transforme votre nostalgie en milliards un film en live-action à la fois

Ce choix d'adapter le catalogue Disney en live-action ne semble pas près de s'arrêter — après les quatre sorties de cette année, dont Dumbo en mars et Aladdin en mai, puisque les milléniaux du monde entier attendent avec beaucoup d'impatience les adaptations de Mulan, La Belle et le Clochard, Lilo & Stitch et La Petite Sirène, qui sont à différents stades de production, pour 2020 et après — du moins jusqu'à ce qu'ils rebootent les 56 classiques de l'animation et que la maison de Mickey n'ait plus de films originaux à reproduire.

En 2017, Sean Bailey avait précisé à Vulture que le studio avait fixé des limites sur les films de leur catalogue prêts à être adaptés et ceux qui étaient trop récents car produits autour de l'an 2000. "On ne regarde pas ce qui est très récent, [tout] ce qui donne l'impression de faire partie des dessins animés d'aujourd'hui de Disney." Et pourtant l'annonce en 2018 du reboot de Lilo & Stitch semble remettre ce principe en question (l'original est sorti en 2002.)