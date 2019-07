Meghan Markle, Ariana Grande et bien d'autres sont sur la liste 2019 des personnes les plus influentes sur Internet de Time

La liste est sortie !

Internet étant plus puissant que jamais, Time a révélé sa liste des 25 personnes les plus influentes sur Internet en 2019, et vous devriez reconnaître la plupart de ces noms. De la chanteuse superstar Ariana Grande au président Donald Trump, en passant par la rappeuse aux multiples récompenses Cardi B et le duc et la duchesse de Sussex, le Prince Harry et Meghan Markle, la liste de cette année ne contient pas seulement certains des plus grands noms du monde, mais aussi ceux dont la carrière et l'image publique ont été renforcées par le pouvoir qu'ils détiennent en ligne.

Prenez Grande, une utilisatrice de Twitter sincère qui a amassé plus de 64 millions d'abonnés sur la plateforme, dépassant ainsi le président américain, dont le décompte des abonnés pointe juste en-dessous de 62 millions. Son compte sur le réseau social continue de lui servir de moyen de communication principal avec le public dans le cadre de sa fonction et chacun de ses tweets, comme le formule Time, "initie une boucle de réactions des émissions d'information du câble, de résultats de recherches Google et d'articles de presse en ligne, qui donne bien plus d'ampleur à ses courts messages et qui permet à son influence en ligne d'éclipser celle de ses opposants politiques".

Dans le même temps, la chanteuse engrange moins de la moitié d'abonnés sur Instagram, où elle règne pourtant parmi les personnalités les plus suivies du site.