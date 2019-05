30 000 $ le billet, un âge limite et pas de selfie : 16 secrets du gala du Met révélés

C'est le Super Bowl du style. Les Oscars de la mode. C'est le gala du Met.

Le mois de mai est là, et le compte-à-rebours avant le gala du Met 2019 a commencé, avant que les festivités du lundi 6 mai ne débutent avec son lot de glamour et d'invités prestigieux. Mais cet événement au Metropolitan Museum of Art de New York est-il si historique que ça ? Le musée est seulement fermé quatre jours par an, pour Thanksgiving, Noël, le Nouvel an et le premier lundi de mai.

Bien que le premier gala du Met se soit tenu en 1948, il n'est devenu synonyme de luxe tel qu'on le connaît aujourd'hui que lorsqu'Anna Wintour, la rédactrice en chef de Vogue, en a pris les rênes en 1995. Depuis, c'est un des tapis rouges (caritatifs) les plus importants de l'année, si ce n'est le plus important, avec des centaines de personnes travaillant non-stop pour mettre en scène l'événement, qui attire les plus grands noms de la mode, du cinéma, de la musique, du sport et de la politique, pour une soirée inoubliable mais qui n'est pas censée être partagée sur les réseaux sociaux.