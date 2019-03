Justin Bieber réfute les rumeurs disant qu'il a épousé Hailey Bieber pour se venger de Selena Gomez

Pourquoi Justin s'exprime-t-il maintenant ? Une source a dit à E! News : "Il se montre ouvert et franc. Ça fait partie de sa thérapie et de sa responsabilisation."

"Ce n'est pas une période facile pour lui, mais il fait de son mieux et il fait des efforts", a dit la source. "Hailey est présente à chaque étape et il en a marre des gens qui la critiquent et qui les rabaissent. Il en a assez de la cruauté et ne peut l'ignorer plus longtemps. Les gens ne lâcheront jamais, et parfois il craque et en a assez. Il pense que peut-être, s'il est honnête, les gens passeront à autre chose."

La source a aussi partagé que la relation de Justin avec Hailey est "très différente" de sa relation avec Selena.

"Elle sait soutenir et aider Justin de façon différente. C'est un roc, elle est stabilisante", a dit la source à E! News. "Il a le sentiment qu'Hailey est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Il en a assez d'entendre qu'il devrait être avec Selena. Il veut pouvoir profiter de sa vie avec Hailey et parfois, ça l'affecte aussi. Il espère que les gens vont tourner la page avec cette obsession avec Selena et accepter le fait qu'il est amoureux et dévoué à Hailey et leur mariage."