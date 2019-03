Jordyn Woods décroche un rôle dans un clip

Surprise ! Jordyn Woods est maintenant une star de clips.

L'ex-meilleure copine de Kylie Jennerde 21 ans vient de décrocher un nouveau projet, un mois après son exil de la famille Kardashian-Jenner suite au scandale avec Tristan Thompson, l'ex de Khloe Kardashian. En effet, elle joue dans le nouveau clip d'une star de YouTube de 16 ans, le chanteur Justin Roberts, intitulé "Way Too Much", aux côtés d'une autre influenceuse des réseaux sociaux de 21 ans, Sofia Jamora.

Ce titre est un hommage aux jeunes stars des réseaux sociaux et parle des conséquences quand la célébrité leur pèse trop et devient "Way Too Much", a découvert E! News. L'ambiance du clip est "un mélange de Toy Story et Matrix". Les jeunes femmes incarnent des poupées grandeur nature qui sont assemblées et emballées dans une usine de jouets et qui s'échappent pour ne pas rester en captivité.

Le tournage de ce projet a commencé mercredi dernier, à Los Angeles. Vendredi soir, Jordyn et Justin ont dîné ensemble au restaurant Craig's à West Hollywood. Il s'agissait de sa première apparition publique et très médiatisée depuis l'histoire d'infidélité du mois dernier, poussant Tristan et Khloé, qui ont une fille, à se séparer.

Depuis, Jordyn a nié avoir couché avec la star de la NBA mais a admis qu'il l'avait embrassée à une soirée chez lui. Elle a aussi déclaré qu'elle s'était excusée auprès de Khloé. Malgré ces excuses, la famille de Khloé a coupé tous liens avec elle suite à ce scandale. Jordyn, qui a plus de 9,6 millions d'abonnés sur Instagram, est cependant devenue encore plus célèbre.