Les Oscars sont pour les amoureux : retour sur nos anciens couples préférés à la cérémonie

En fait, beaucoup de couples parfaits en apparence, qui se sont rendus aux Oscars ensemble et qui nous ont fait rêver, ne sont plus ensemble. C'est éminemment triste, mais on les aime encore et on ne peut s'empêcher de se souvenir de leurs grands moments passés sur le tapis rouge des Oscars.

Être invité aux Oscars est un véritable honneur. Être nominé aux Oscars est encore plus fort, mais être un des couples les plus hots du moment sur le tapis rouge est un de nos honneurs préférés.

Si on est très contents que chacune de ces stars ait retrouvé l'amour ou assume fièrement son célibat sur le tapis rouge ces derniers temps, on ne peut s'empêcher de se remémorer le passé.

Des couples comme Leonardo DiCaprio et Gisele Bündchen par exemple étaient sublimes ensemble et leurs photos de couple sont trop impressionnantes pour ne pas être de nouveau admirées.

On a encore quelques-unes de ces photos qui traînent sur notre bureau parce que leur style et leur alchimie nous inspirent encore, donc vous n'êtes pas les seuls à être nostalgiques.

Darlene Hammond/Hulton Archive/Getty Images Sarah Jessica Parker & Robert Downey Jr. L'actrice de Sex and the City est sortie avec la star d'Iron Man de 1984 (quand ils n'avaient que 18 ans) à 1991, et si l'on en croit ces looks aux Oscars, ils adoraient la mode des années 80.

S. Granitz/WireImage Nicole Kidman & Tom Cruise Avant que Nicole Kidman n'épouse Keith Urban et qu'ils ne deviennent un couple de stars australiennes, elle était mariée à Tom Cruise. Les voici aux Oscars en 1991.

William Conran - PA Images/PA Images via Getty Images Julia Roberts & Benjamin Bratt Non, ils n'étaient pas les protagonistes d'une comédie romantique — qu'on aurait adoré regarder — mais un couple pendant quatre ans à la fin des années 90, et ils étaient très bien assortis.

La suite des photos ci-dessous

Jason Merritt/Getty Images Jennifer Garner & Ben Affleck Ben et Jen pour toujours ! Pendant plus de 10 ans, on a eu l'habitude de les voir arpenter ensemble les tapis rouges et mener la belle vie, et bien qu'ils ne soient plus mariés, on les aimera toujours.

Alain Benainous/ZUMAPress.com Heidi Klum & Seal De 2005 to 2014, le top et le chanteur formaient le couple le plus hot du moment, et on aime encore les photos d'eux pendant leur mariage.

Jason Merritt/Getty Images Justin Theroux & Jennifer Aniston En 2015, Justin Theroux et Jennifer Aniston, qui étaient mariés, étaient resplendissants aux Oscars. Malheureusement, le couple s'est séparé en 2017.

La suite des photos ci-dessous

Frank Micelotta/Getty Images Leonardo DiCaprio & Gisele Bündchen Vous vous souvenez quand l'acteur ne sortait qu'avec des top-modèles ? C'est peut-être encore le cas, mais de 1999 à 2005, Leonardo DiCaprio n'avait d'yeux que pour un top... Gisele Bündchen. La belle Brésilienne a su rebondir après leur séparation, en retrouvant le bonheur dans les bras de Tom Brady, qu'elle a fini par épouser en 2009, mais le couple de stars faisait rêver à l'époque.

Jim Smeal/WireImage Hugh Grant & Elizabeth Hurley Les deux stars britanniques ont été le couple le plus sexy pendant 11 ans, et malgré leur séparation en 2000, le beau Hugh Grant et la sublime Elizabeth Hurley sont restés amis.

Ron Galella/WireImage Reese Witherspoon & Ryan Phillippe Bien que les deux tourtereaux aient divorcé en 2007 après s'être dit "oui" en 1999, ils formaient un très joli couple à chaque fois qu'ils foulaient le tapis rouge. Regardez donc comme ils sont adorables ensemble.

La suite des photos ci-dessous

Dennis Van Tine/UPPA/ZUMAPRESS.com Tom Cruise & Katie Holmes Qui peut oublier TomKat ?! Le couple a été marié de 2006 à 2012 et a eu la petite Suri, et même si les deux stars ne sont plus ensemble, elles formaient un très beau couple à l'époque.

Jeffrey Mayer/WireImage Anne Heche & Ellen DeGeneres Ellen DeGeneres semble avoir toujours été en couple avec une autre star, même avant de rencontrer sa femme actuelle, Portia de Rossi. En 1997, elle a rencontré Anne Heche et elles ont formé un symbole de la communauté gay à Hollywood pendant environ trois ans et demi.

Jason Merritt/Getty Images Brad Pitt & Angelina Jolie Brad Pitt et Angelina Jolie se faisaient toujours remarquer à chaque sortie ensemble, donc leurs photos sur le tapis rouge nous manquent et les rumeurs sur leur couple aussi même quatre ans après leur divorce.

La suite des photos ci-dessous

Steve Granitz/WireImage Heath Ledger & Michelle Williams Après leur rencontre sur le tournage du film Le Secret de Brokeback Mountain en 2005, Heath Ledger et Michelle Williams ont entamé une des plus grandes histoires d'amour à Hollywood et bien qu'ils se soient séparés juste avant qu'il ne meure en 2008, leurs fans continuent de les voir comme un couple mythique séparé trop tôt.

Steve Granitz/WireImage Vanessa Hudgens & Zac Efron Oui, les co-vedettes de High School Musical et anciens tourtereaux ont assisté aux Oscars ensemble. C'était en 2009 et ils étaient très beaux ensemble.

Jeffrey Mayer/WireImage Patricia Arquette & Nicholas Cage Ces deux-là nous rappellent des souvenirs. Après avoir rencontré Patricia Arquette quand elle n'avait que 18 ans, Nicolas Cage l'a demandée en mariage, mais ce n'est que lorsqu'elle a eu 27 ans en 1995 qu'ils se sont enfin mariés. Ils ont fini par divorcer en 2001, mais on n'est pas près d'oublier leur histoire d'amour.

La suite des photos ci-dessous

Evan Agostini/ImageDirect via Getty Images Billy Bob Thornton & Laura Dern Oui, Billy Bob Thornton et Laura Dern ont été fiancés et oui, Laura a toujours eu ce look féroce sur le tapis rouge.

Pascal Le Segretain/Getty Images Diane Kruger & Joshua Jackson On ne s'est toujours pas remis de leur séparation, même si elle a eu lieu en 2016 et que Diane Kruger a désormais un bébé avec Norman Reedus. C'est juste que le couple Diane Kruger/Joshua Jackson avait quelque chose de spécial.

Steve Granitz/WireImage Marc Anthony & Jennifer Lopez Le duo sexy a été marié dix ans et reconnaissons qu'ils ne nous ont jamais déçus sur un tapis rouge avec leur jolie complicité.

La suite des photos ci-dessous

John Shearer/WireImage Robin Wright & Sean Penn Les deux acteurs ont été mariés 14 ans et ils en ont bien profité. Ils ont ainsi eu deux enfants, une belle carrière (c'est toujours le cas) et ils ont assuré sur le tapis rouge année après année.

Barry King/WireImage Jennifer Aniston & Brad Pitt On aimera toujours leur couple. Ils allaient tellement bien ensemble, et revoir leurs anciennes photos à deux nous rend heureux. C'est la pure vérité !

AP Photo/Kim Johnson Kate Hudson & Chris Robinson OMG, on ne se lasse pas du regard de Kate Hudson ! Vous vous souvenez de son mariage avec le rockeur Chris Robinson ? En plus de cette photo épique de leur couple à l'époque, Kate et Chris ont eu un petit Ryder ensemble.

La suite des photos ci-dessous

Frank Trapper/Corbis via Getty Images Ethan Hawke & Uma Thurman La star de Pulp Fiction a été mariée à Ethan Hawke de 1998 à 2005, et ils ont formé un très beau couple à chaque fois qu'ils sortaient pour soutenir l'autre, tout au long de leur union.

Lester Cohen/WireImage Jude Law & Sienna Miller Après avoir joué ensemble dans Alfie en 2004, on voulait tellement que les deux co-vedettes et amants vivent heureux pour toujours, mais malheureusement, ils se sont séparés après beaucoup de hauts et de bas. Heureusement... ces souvenirs des Oscars resteront à jamais.

Steve Granitz/WireImage Diane Lane & Josh Brolin Diane Lane et Josh Brolin sont non seulement des acteurs légendaires, mais ils formaient un vrai couple de stars quand ils étaient mariés. Ils étaient tellement sexy ensemble.

La suite des photos ci-dessous

Frank Trapper/Corbis via Getty Images Matt Dillon & Cameron Diaz Ah, les années 90 ! Ces deux-là formaient le couple de cette décennie par excellence, et même si leur histoire n'aura duré que peu de temps, on chérira toujours ces photos très stylées sur le tapis rouge.

Jason Merritt/Getty Images Naomi Watts & Liev Schreiber Pendant 11 ans, on a été sous le charme de ce très beau couple (il n'y a qu'à les voir aux Oscars 2016), alors quand ils se sont séparés la même année, on a été un peu sonné.

Kevin Mazur/Getty Images Brad Pitt & Gwyneth Paltrow On ne peut qu'admirer ce couple et ce moment aux Oscars !

La suite des photos ci-dessous

Carlo Allegri/Getty Images Josh Groban & January Jones À y repenser, ce fut un couple surprenant, mais pendant deux ans et demi, le chanteur et l'actrice ont formé un couple solide, amoureux et bien assorti.

Dan MacMedan/WireImage Jennifer Lopez & Ben Affleck Au début des années 2000, l'interprète de "Jenny From the Block" et son partenaire dans Amours troubles étaient partout. Ils formaient un couple sexy et même s'ils ne se sont jamais dit "oui", ils ont arpenté plus d'un tapis rouge ensemble pendant leur relation de deux ans.

Kevin Mazur/WireImage Hilary Swank & Chad Lowe De 1997 à 2007, Chad Lowe était aux côtés d'Hilary Swank, sa femme de l'époque, quand elle a remporté non pas un mais deux Oscars, et le couple savait se faire remarquer.

La suite des photos ci-dessous

SGranitz/WireImage Maria Shriver & Arnold Schwarzenegger Ces deux-là ont formé un joli couple pendant de nombreuses années. Malgré leur divorce, on est sûr de les revoir sur leur 31 pour le futur mariage de leur fille Katherine Schwarzenegger avec Chris Pratt !

Steve Granitz/WireImage Michael Bublé & Emily Blunt Non, on ne plaisante pas, le crooner est bien sorti avec la star du film Le retour de Mary Poppins pendant trois ans, et cette photo en est la preuve !

Jason Merritt/Getty Images George Clooney & Stacy Keibler Pendant ses longues années de célibat, George Clooney est sorti avec plus d'une belle femme aux Oscars et Stacy Keibler était assurément la plus impressionnante... vous ne trouvez pas ?

La suite des photos ci-dessous

SGranitz/WireImage Drew Barrymore & Edward Norton Drew Barrymore a toujours eu beaucoup de style, et on a toujours aimé la voir aux Oscars, peu importe qui l'accompagne.