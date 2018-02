"Kylie a décoré la chambre du bébé en blanc et rose bonbon avec quelques papillons. Les papillons ont une grande signification pour Travis et Kylie et c'est un symbole de leur relation et de quelque chose de spécial qu'ils ont créé ensemble", dévoile notre source.

Travis, Kris, sa BFF Jordyn Woods et la mère de Travis étaient aux côtés de Kylie pendant l'accouchement. Khloe Kardashian et Kim Kardashian sont venues lui rendre visite avant et après la naissance et elle était "très contente de voir ses sœurs la soutenir".

Une autre source ajoute que la starlette n'a "jamais été aussi heureuse" depuis qu'elle est chez elle avec sa fille : "Elle en est folle et sent qu'elle a été placée sur terre pour cette raison. Kylie était prête pour l'arrivée du bébé, mais précise que rien ne peut vous préparer à l'arrivée du bébé. Elle était très nerveuse, mais savait qu'elle était en de très bonnes mains à l'hôpital. La naissance s'est bien passée et l'accouchement a été très rapide."

"La famille de Travis est également très impliquée et très heureuse pour le couple. Kylie trouve que tout lui vient très naturellement et qu'elle était faite pour être maman. Elle apprécie chaque moment et elle chérit ces premiers jours. Elle éprouve un sentiment qu'elle n'a jamais connu jusque-là", explique notre source avant d'ajouter : "La famille est plus soudée que jamais et enchantée de s'agrandir aussi vite."

À présent que Kylie est chez elle avec son bébé, ses plus proches amis et sa famille lui rendent régulièrement visite. On apprend ainsi que Kris Jenner la "soutient constamment" et qu'elle "l'aide avec tout ce dont" Kylie peut avoir besoin.

"Les premiers jours de maternité de Kylie sont les plus heureux de sa vie", nous explique une source proche. "Elle trouve qu'être maman est sa véritable vocation et qu'elle ne s'est jamais sentie aussi bien. Ramener le bébé à la maison a été l'expérience la plus joyeuse et sacrée du monde, elle est ravie et très heureuse. Kylie était prête à faire la connaissance de son bébé et a compté les semaines pendant une éternité. Elle n'en revient pas qu'elle soit enfin là, dans ses bras, et que l'aventure ne fasse que commencer."

