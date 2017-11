"On n'a pas de prénom. À la baby shower , je ne voulais pas de jeux autour des noms de bébé, ni mesurer le ventre, tout ça ne fonctionnerait pas cette fois. Je voulais que tout le monde écrive un nom sur une dalle, et on verra s'il y en a un qui nous plaît", a dit Kim. "On flippe. On n'a pas de nom." Ellen avait un "générateur de nom de bébé de célébrité", mais il n'a pas été très utile. Les possibilités comprenaient Lip-Kit West ("Kylie adorerait..."), West West ("Elle saurait facilement épeler son prénom et son nom de famille facilement...") et Pop West ("Pas pour moi...")

"Oh ! On dirait !", a dit Kim en riant. "Oui, c'est vrai. North est très contente. Elle est ravie. On verra si ça dure. Je lui ai expliqué : « Bon, à 4 h du matin, quand tu viens dans ma chambre, je serai avec Petite Sœur, je dois la nourrir. » On verra comment ça se passe."

"Ma fille [ North West ] se croit très maligne. On a fait une baby shower ce week-end. Je me suis dit : « Je veux faire une fête avant la naissance, car je veux qu'elle sente que quelque chose va arriver, je veux qu'elle comprenne »", a expliqué Kim. "Les gens ont acheté des jouets et des cadeaux. Elle a tout ouvert le lendemain et a dit : « Maman, Petite Sœur n'est pas là. Je crois que je devrais garder tous ses jouets dans ma chambre. Je joue avec, et je m'assure qu'ils sont bien pour Petite Sœur. »"

Apparaissant dans The Ellen DeGeneres Show, Kim a parlé d'avoir un enfant par mère porteuse et de la différence avec ses grossesses. "Je ne sais pas si mon fils [ Saint West ] comprend vraiment. Surtout vu que je n'ai pas de gros ventre, l'expérience est différente. J'ai dit à mes sœurs : « Ce serait glauque si quelqu'un se déguisait en cigogne et mettait le bébé devant la porte ? »", a-t-elle dit. "C'est pas ce qu'on nous disait quand on était petits ? Que la cigogne déposait..."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕