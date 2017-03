À l'affiche d'Atomic Blonde, on retrouve aussi John Goodman , qui incarne un espion américain qui travaille avec eux, Toby Jones et Eddie Marsan . Atomic Blonde s'inspire de la B.D. de 2012 d'Antony Johnston The Coldest City, une référence à Berlin après la guerre froide.

La bande-annonce va droit au but : le personnage de Theron met un mouchard sur sa lingerie noire et arme un pistolet, sort en trench-coat, puis se bat contre deux hommes dans un combat furieux. Après avoir cassé la baraque un peu plus, elle prend un bain de glace et boit de la vodka.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕