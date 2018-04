Paris Jackson célèbre son 20e anniversaire avec Chris Brown, ou encore Paris Hilton

La jeune femme avait les cheveux roses, une robe rose et mauve à motifs vintage et au décolleté plongeant signée Missoni et portée avec des grandes bottes blanches. Elle fêtait son anniversaire en même temps que son manager, Tom Hamilton .

Le mannequin et seule fille du regretté Michael Jackson a eu 20 ans la semaine dernière et a fêté ça comme il se doit vendredi à HYDE sur Sunset Boulevard à West Hollywood avec son grand frère Prince Jackson et une floppée d'amis stars comme Paris Hilton , Chris Brown ou encore Ashlee Simpson Ross et son mari, Evan Ross .

✕