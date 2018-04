Blac Chyna impliquée dans une bagarre au parc d'attractions Six Flags à Pâques

A post shared by ??????? (@simplybeee_) on Apr 1, 2018 at 9:44pm PDT

A post shared by Edwin Garcia (@ct_sav) on Apr 1, 2018 at 7:04pm PDT

L'utilisatrice de Twitter @AliciaaAngiee , qui a filmé la querelle échauffée, a partagé plusieurs vidéos des moments tendus et écrit : "Je suis à 6 flags et je vois Blac Chyna et sa bande commencer une bagarre."

"Hier soir, une altercation verbale et physique a éclaté entre deux groupes", a dit le représentant du parc dans une déclaration. "Notre service de sécurité a réagi immédiatement et les deux groupes ont été accompagnés hors du parc. La sécurité de nos visiteurs et de nos employés est notre première priorité, et nous n'avons aucune tolérance pour ce type de comportement."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕