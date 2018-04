David Matthews, le beau-père de Pippa Middleton, arrêté pour viol sur mineure

"L'enquête va désormais se poursuivre sur un plan juridique et sera menée par un juge", a rapporté The Telegraph, ajoutant que le prévenu avait été relâché et n'avait pas l'obligation de demeurer en France.

David Matthews , le beau-père de Pippa Middleton , a été arrêté à l'aéroport d'Orly la semaine dernière et mis en examen pour viol sur mineure, des faits qui se seraient produits à la fin des années 90, ont indiqué l' Agence France Presse et le journal britannique The Telegraph vendredi.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕