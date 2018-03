Sarah Jessica Parker soutient Cynthia Nixon comme candidate au poste de gouverneur de New York

Sarah Jessica Parler lève un Cosmo à la candidate au poste de gouverneur de New York — et son ancienne co-vedette — Cynthia Nixon.

Suite à bien des conjectures, Nixon, actrice primée et ancienne de Sex and the City, a lancé sa candidature pour être gouverneur de New York le 19 mars, face au gouverneur démocrate actuel, Andrew Cuomo. Ses autres co-vedettes ont vite réagi à la nouvelle — Kim Cattrall a dit qu'elle soutenait et respectait "le droit de toute ancienne collègue de faire ses propres choix de carrière", et Kristin Davis a immédiatement exprimé sa fierté et son soutien à Nixon — Parker était restée muette sur le sujet jusque-là.

Puis, mercredi, Parker a fait une déclaration à Page Six par le biais d'un représentant, disant : "Cynthia est mon amie et collègue depuis qu'on est fillettes... Je me réjouis de parler avec elle de sa candidature comme gouverneur de l'État de New York."