Justin Bieber "traîne" avec Baskin Champion : et Selena Gomez, alors ?

"Justin est contrarié en ce moment à cause du break récent avec Selena, et il essaye de rester occupé jusqu'à ce que les choses se résolvent", a dit une source à E! News. "Ce n'est pas lui qui a décidé de la rupture, et il prend du temps pour se concentrer sur lui-même en ce moment. Il fait du sport tous les jours, il va à l'église et il sort avec ses amis."

"C'est un gars incroyable et un artiste formidable, et je suis si content d'être ici, je me suis éclaté", a dit Justin au public.

A post shared by Craig David (@craigdavid) on Mar 20, 2018 at 10:54pm PDT

La source a aussi ajouté : "Justin semble beaucoup apprécier Baskin, et ils semblent très à l'aise ensemble. Ils s'amusent et rient toujours, et se font du charme."

