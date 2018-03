25 choses que vous ignoriez sur Kevin Federline, l'ex de Britney Spears

14. Britney n'avait que 18 ans quand elle a rencontré Kevin. Il dansait pour LFO et le boys band faisait la première partie de l'interprète de "Baby One More Time".

13. Kevin a dansé dans l'émission américaine So You Think You Can Dance en 2007.

En l'honneur de ce grand jour, on a décidé de vous dévoiler quelques faits surprenants concernant la carrière du DJ, sa love story avec Britney et sa vie sous le feu des projecteurs. On est persuadés que vous allez apprendre quelque chose.

Mais aujourd'hui, Kevin célèbre ses 40 ans et se prépare pour un long week-end de fête à Las Vegas. On y reviendra plus tard.

