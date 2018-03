Cynthia Nixon se présente au poste de gouverneur de New York !

"J'ai eu des opportunités que beaucoup d'enfants de nos jours à New York n'ont pas", explique-t-elle. "Nos dirigeants nous laissent tomber. Nous sommes maintenant l'État le plus déséquilibré de tout le pays, avec d'énormes richesses et une pauvreté extrême. La moitié des enfants dans le nord de notre État vivent en dessous du seuil de pauvreté. Comment a-t-on pu laisser cela arriver ? J'adore New York. Je n'ai jamais voulu vivre ailleurs, mais il faut que les choses changent."

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD

"New York est ma maison, je n'ai jamais vécu ailleurs", explique Cynthia en voix-off sur cette vidéo qui la montre en train de passer du temps avec sa famille. "J'ai grandi ici. Ma mère et moi, on vivait seules dans un deux-pièces, au cinquième étage sans ascenseur. New York est la ville où j'ai été élevée et où j'élève mes enfants. Je suis fière d'avoir étudié à l'école publique et je suis encore plus fière d'avoir mes enfants à l'école publique."

L'actrice de Sex and the City a annoncé la nouvelle sur Twitter lundi et a partagé la vidéo de sa campagne électorale sur les réseaux sociaux.

