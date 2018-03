Les Kardashian fêtent le 31e anniversaire de Rob

Le fier papa a posté de jolies photos de sa fille d'un an et de lui en train de passer un agréable moment le jour de son anniversaire. Sur l'une d'entre elles, le papa a écrit : "March Madness" (en référence au championnat de basket universitaire qui se termine en mars) et a écrit à propos d'une autre photo : "Ma fille fait la folle ! Bon, dernière photo de la journée lol ! Passez tous un très BEAU week-end! Allez, [l'équipe de] Duke."

My silly girl ! Ok last pic of the day lol! Everyone have a BEAUTIFUL weekend! Duke baby pic.twitter.com/HDtynixYYb

A post shared by Kris Jenner (@krisjenner) on Mar 17, 2018 at 7:50am PDT

Happy Birthday to my brother Rob!!! I love you so much and wish you all of the happiness in the world! I love raising our kids together, you?re the best dad and friend! Can?t wait to celebrate today!! ??? pic.twitter.com/4a9vzWrcUE

A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Mar 17, 2018 at 5:18pm PDT

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕