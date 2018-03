Cameron Diaz n'a pas pris sa retraite, clarifie Selma Blair

Quant à sa vie privée, elle est mariée depuis trois ans à Benji Madden , qui lui a fait une pluie de compliments lors de son dernier anniversaire. "Je suis L'HOMME LE PLUS HEUREUX AU MONDE", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. "Je pense que personne ne peut connaître la profondeur, la gentillesse et la compassion que je vis chaque jour grâce à la femme de ma vie — On est ensemble jusqu'à la fin, chérie."

De son côté, Diaz a préféré se taire sur le sujet. Il y a près d'un an, lors du Sommet Santé Goop de Gwyneth Paltrow , la star a donné quelques éléments d'explication sur son absence des plateaux de cinéma. "Je me suis dit : « Je n'arrive pas à savoir qui je suis moi-même », ce qui est assez dur à accepter", a déclaré Diaz au cours d'une séance de questions-réponses. "J'avais besoin de me retrouver."

"Non non non ! C'était une blague. Effacer. Effacer, effacer", a-t-elle écrit en répondant à un tweet de Perez Hilton . "Ça ne serait officiel que si ça venait d'elle-même. Pas venant de moi parlant d'une suite des Allumeuses ! Alerte rouge. C'est pas vrai."

???????? BREAKING NEWS ???. Guys please, I was making a joke in an interview. CAMERON DIAZ is NOT retiring from ANYTHING. And for more breaking news: I am NOW retiring from being Cameron Diaz?s spokesperson. ?

