Lili Reinhart et Camila Mendes de Riverdale critiquent Cosmopolitan Philippines pour les avoir photoshopées

"J'ai fini de croire qu'il existe une version de moi plus mince et plus heureuse au-delà de tous ces efforts éreintants", a-t-elle écrit dans son message. "Votre silhouette est dépendante de la génétique, et si le fait de manger des aliments riches en nutriments et faire du sport vous rendra en meilleure santé, ça ne vous rendra pas forcément plus mince, et le système actuel échoue à faire cette distinction."

"Joyeuse Journée internationale des femmes !", a-t-elle écrit. "@Lilireihart et moi nous sentons insultées et dérangées à la vue de nos corps photoshopés dans @cosmopolitan_philippines. Nous voulons que ses lecteurs sachent que ce ne sont pas nos corps ; ils ont été déformés de leur beauté naturelle. Nous préférons voir nos corps tels qu'ils sont. Ça ne m'intéresse pas d'avoir une taille plus fine. Je suis plus que satisfaite avec celle que j'ai. Avec amour et respect de soi, Camila et Lili."

"Camila et moi avons travaillé très dur pour nous sentir en confiance et à l'aise dans notre corps. C'est parfois un combat quotidien", a-t-elle écrit. "Alors voir notre corps aussi déformé via une retouche d'image est l'exemple parfait des obstacles que nous devons encore surmonter."

Cependant, celle qui joue Betty Cooper dans la série a admis : "La route est encore longue" et "notre combat n'est pas terminé". Puis, elle a posté les photos non retouchées de Camila et elle prises lors d'un shooting en soulignant les changements au niveau de la taille.

"Depuis un an, on voit un mouvement sans précédents pour les droits des femmes et une chose est claire : notre heure est venue. Nous sommes phénoménales, et nous allons rendre le monde meilleur pour les femmes."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕