Kristen Wiig jouera dans Wonder Woman 2, nous confirme Patty Jenkins

Avec ce hashtag bien placé, Jenkins nous confirme également, comme on l'avait supposé, que Wiig tiendra le rôle de Cheetah, la méchante du prochain film. L'ennemie de longue date de Wonder Woman dans les comics possède une force et une agilité surhumaines et elle est férue de chair humaine. Eh oui, l'actrice troquera la comédie pour un rôle menaçant dans ce prochain film d'action.

"Très contente de confirmer la meilleure des nouvelles. Oui ! C'est vrai ! J'ai énormément de chance d'accueillir la sensationnelle et talentueuse Kristen Wiig dans notre famille Wonder Woman", a-t-elle écrit à ses fans, vendredi. "J'ai hâte de travailler avec l'une de mes actrices préférées. Et je suis TROP contente de ce qu'on a prévu. #Cheetah !!! @GalGadot."

