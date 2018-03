Selena Gomez a failli mourir suite à sa greffe de rein, selon Francia Raisa

Elle a ainsi déclaré : "On ne voulait rien dire à personne parce que la guérison était très dure pour toutes les deux et qu'on a fait une dépression au même moment. On voulait juste être normales et ne pas être le centre de l'attention."

Elle se souvient : "La guérison a été difficile. Je n'avais plus faim, je ne voulais rien boire. Selena a aussi eu des complications. Quelques heures après l'opération, je me suis réveillée et j'ai reçu un SMS de sa part qui disait : « J'ai vraiment peur. » Mon rein était très actif, et quand il s'est tourné, une artère s'est ouverte. Ils ont dû opérer d'urgence et prendre une veine de sa jambe pour créer une nouvelle artère, afin que mon rein reste en place. Elle aurait pu mourir."

