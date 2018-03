Gulliver Oldman, un des fils de Gary Oldman, défend son père après des accusations de violences conjugales

Quant à "l'incident" en question, en référence aux événements de 2001 quand Oldman aurait frappé Fiorentino plusieurs fois au visage avec un combiné de téléphone quand elle essayait d'appeler la police, Gulliver a écrit qu'il était là ce jour-là et que ça ne s'était jamais passé. "Tous les gens qui disent que ça s'est passé mentent", a expliqué Gulliver dans sa lettre. Selon le Washington Post , Oldman a nié ces accusations en question et d'autres avancées contre lui dans la demande de divorce, disant qu'elles étaient "pleines de mensonges, de sous-entendus et de demi-vérités". Aucune charge n'a été retenue contre lui.

Bien que Gulliver n'aime pas dire du mal de Fiorentino et qu'il ne lui a pas parlé depuis qu'il a 13 ans, il a expliqué que c'était une personne "triste et avec beaucoup de problèmes" et que lui et son frère Charlie Oldman étaient "des pions" dans le jeu de leur mère contre leur père.

Gulliver a ensuite encensé son père et a expliqué que c'était sa "seule et vraie étoile dans la nuit", son "seul héros", et il a déclaré qu'il était "éternellement reconnaissant" de l'avoir eu comme père.

Après que d'anciennes accusations de violences conjugales remontant à 2001 ont été ressorties et utilisées contre l'acteur par sa troisième épouse, un des fils de l'acteur nouvellement oscarisé, Gulliver Oldman , a fait paraître une lettre publique défendant vigoureusement son père. Dans ce long communiqué, le jeune homme de 20 ans, fils de Gary et de Donya Fiorentino , est revenu sur "ces fausses accusations rabâchées" et s'est insurgé contre l'interview de The Daily Mail de février avec Fiorentino, dans laquelle elle décrivait leur mariage supposément turbulent, contre "le journalisme à sensation" et contre "le jugement par les gros titres racoleurs" qui se déroule à notre ère numérique.

