Kim Kardashian partage la première photo de Chicago West

En parlant de la grande sœur et du grand frère de Chicago, Kim a récemment révélé de qui sa fille tenait le plus. La star de télé-réalité a dit que Chi était "trop gentille", ajoutant sur Twitter : "Le meilleur des bébés ! Elle ressemble un tout petit peu à North et un tout petit peu à Saint mais c'est vraiment sa vraie personne !"

Cela fait un peu plus d'un mois que Chicago West , la fille de Kim Kardashian et Kanye West , est venue au monde , et lundi, elle a fait ses débuts sur Instagram. La star de L'incroyable famille Kardashian a en effet posté une adorable photo, où on voit la mère et la fille qui se sont transformées en adorables ours roses grâce à un filtre.

