Découvrez cinq histoires autour de l’incroyable 60e anniversaire d'Ellen DeGeneres

4. ... ce qui lui a presque donné le courage de parler à Oprah : "J'ai vu Oprah et je me suis dit : « Je devrais aller parler à Oprah. Je m'en fous. » Puis les petites braises dans mon cerveau qui fonctionnaient encore m'ont dit : « Non, abandonne, abandonne. » J'ai bifurqué au dernier moment, du genre « sortez ici », façon appli Waze."

"Et l'homme a répondu : « Non, ce n'est pas un bon film pour moi. Ce n'est pas un de mes préférés »", a précisé Oprah. "Alors je lui ai demandé : « Alors, quel est votre film préféré ? » Et il a répondu : « Aviator » et j'ai répondu : « Leonardo, tu es trop marrant. »"

1. Oprah n'a pas reconnu certaines célébrités : "Quand je présentais mon émission, les gens célèbres venaient comme ils sont. À ta soirée, ils étaient tous déguisés. Ils ne se ressemblaient pas", a expliqué Oprah à Ellen. "Je me tenais là et je discutais avec The Weeknd , que je ne reconnaissais pas parce qu'il avait coupé ses cheveux."

