Rihanna fête son 30e anniversaire avec Toni Braxton et Paris Hilton

"Il y a 10 958 jours @monica_fenty est devenue mère pour la première fois et de sa seule fille !" a écrit Rihanna sur Instagram . "Aujourd'hui, c'est autant ton anniversaire que le mien ! Je t'aime maman ! Merci de m'avoir portée, donné naissance, élevée, soutenue, enseigné et aimée de manière inconditionnelle ! La femme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à tout ce que tu es ! Je remercie Dieu de t'avoir choisie à la perfection pour être ma mère quand Il a envoyé mon esprit à toi ! Tu es la meilleure ! Merci !"

