Meghan Markle a droit à une assistante royale avant son mariage avec le prince Harry en mai

ET PLUS

Et enfin, "le prince de Galles donnera une réception privée pour le couple ainsi que ses amis proches et sa famille".

Après les noces, le couple marié mènera une procession en calèche "de la chapelle Saint-Georges, en quittant le château de Windsor via Castle Hill et en passant par High Street et Windsor Town, puis en revenant au château de Windsor le long du Long Walk. Le couple espère que ce petit trajet permettra à davantage de gens de se réunir autour de Windsor et d'apprécier l'atmosphère de cette journée très spéciale".

Le palais a de plus révélé : "Le doyen de Windsor, le très révérend David Conner, conduira la cérémonie. Le très révérend et le très honorable Justin Welby, archevêque de Canterbury, officiera pendant que le couple prononcera ses vœux de mariage."

Le palais de Kensington a annoncé : "Le prince Harry et Mme Meghan Markle sont extrêmement reconnaissants des vœux qu'ils ont reçus depuis l'annonce de leurs fiançailles. Ils attendent le grand jour avec beaucoup d'impatience et le fait de pouvoir le célébrer avec le public."

Lundi, on a appris qu' Amy Pickerill , l'ancienne responsable de la communication du palais de Kensington, serait désormais la secrétaire particulière adjointe du bureau du prince Harry et qu'elle gérerait l'emploi du temps de Meghan Markle et toutes les correspondances que la future princesse recevra.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

>

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

✕