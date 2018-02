Kim Kardashian part en famille au ski avec Kourtney Kardashian et Kendall Jenner

ET PLUS

Pendant ce temps, leur sœur Khloe Kardashian , qui est enceinte, a zappé le voyage (pour des raisons évidentes), et on l'a vue aux soirées lors du All-Star Game de la NBA avec son homme, Tristan Thompson , qui n'arrêtait pas de caresser le ventre rond de sa belle.

A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Feb 18, 2018 at 9:42am PST

Difficile à dire à cause de leurs masques et de leurs tenues volumineuses, mais Kourtney semble assise entre Kim et Kendall, dont la parka bleu turquoise avec des flammes fait très années 90.

Les trois stars, reines des réseaux sociaux et qui adorent Park City, ont posté des photos et des vidéos sur Instagram de tout ce qu'elles ont pu voir ce week-end sur les pistes enneigées de cette très belle station.

A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Feb 18, 2018 at 12:13pm PST

