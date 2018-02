Rihanna a 30 ans : tout sur son histoire d'amour privée avec Hassan Jameel

ET PLUS

Un invité de la soirée a révélé à E! News qu'ils se sont assis ensemble à la table du propriétaire des lieux, qu'ils se sont "montrés très affectueux toute la soirée" et qu'ils ont aussi passé du temps avec Diddy et sa copine, Cassie .

Le mois dernier, ils ont été photographiés quittant une after des Grammy Awards à la boîte de nuit 1 OAK de New York, mais chacun de leur côté.

Rihanna et Hassan ont été rarement photographiés ensemble et ils ont tendance à éviter les endroits remplis de paparazzis. Ils sont allés à l'étranger ensemble, comme en Espagne, en juin, où on a découvert qu'ils formaient un couple. Ils sont allés à Londres en septembre, on les a vus en train de dîner ensemble, mais aussi à Boston en octobre, où ils ont passé des vacances.

C'est aussi l'homme le plus riche avec qui elle est sortie. C'est un milliardaire , le vice-président de l'entreprise familiale Abdul Latif Jameel, l'une des plus grandes compagnies au monde qui possède les droits exclusifs de distribution de Toyota en Arabie saoudite. Selon The Independent , la fortune familiale est estimée à 1,5 milliard de dollars. Sa famille est tellement riche qu'elle possède même sa propre équipe de foot professionnel.

Cette idylle est bien différente de celles que Rihanna a précédemment connues. On sait qu'elle est sortie avec plusieurs artistes célèbres : il y a eu sa relation avec Chris Brown , qui s'est terminée violemment , et plus récemment , il y a eu Drake , avec qui elle a souvent collaboré et chanté. Hassan n'a rien à voir avec le milieu musical.

À 30 ans, Rihanna est plus âgée, plus sage et plus amoureuse.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

>

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

✕