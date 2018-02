Rebecca Gayheart demande le divorce à Eric Dane après 14 ans de mariage

ET PLUS

"Je pense qu'il n'y a pas de changement plus significatif qu'un être humain puisse vivre que lorsqu'une femme devient maman. Il n'y a pas de changement plus radical", a déclaré Eric au magazine People quand Rebecca a accouché de son premier enfant. "Vous savez, je suis cent fois plus attiré par elle maintenant et je l'aime exponentiellement plus qu'avant. C'est formidable de la voir en maman."

Tout au long de leur idylle, Rebecca et Eric n'ont pas arrêté de s'extasier l'un sur l'autre et sur la famille qu'ils ont construite.

En avril 2017, le tournage de la série de TNT The Last Ship a été temporairement suspendu pendant que l'acteur se soignait.

A post shared by Rebecca Gayheart (@rebeccagayheartdane) on May 15, 2017 at 5:22pm PDT

Vendredi matin, suite à la fusillade meurtrière dans une école en Floride, l'actrice a posté une photo sur Instagram avec ses deux filles et a écrit : "Je serre mes filles bien fort dans mes bras aujourd'hui et je les aime fort. Tellement de cœurs brisés et de rêves anéantis....... @nancyneil @sophiemonet #montout #follement #gratitude #sentiments."

Selon la demande de divorce obtenue par E! News, l'ex-actrice de Beverly Hills demande la garde alternée légale et physique de leurs deux filles. De plus, elle invoque des "différences irréconciliables" comme raison de leur rupture.

"Après 14 ans de vie commune, nous avons décidé que mettre fin à notre mariage est la meilleure décision à prendre pour notre famille", ont-ils déclaré dans un communiqué commun envoyé à E! News. "Nous continuerons de rester amis et de travailler en accord pour élever nos deux belles filles qui comptent plus que tout à nos yeux. Nous vous demandons de respecter notre vie privée au cours de cette transition vers cette nouvelle phase de notre vie."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

>

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

✕